Ростовская АЭС: В Волгодонске открыта новая ПЦР-лаборатория для диагностики коронавирусной инфекции

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

22 декабря в Волгодонске (Ростовская обл.) на базе городской поликлиники состоялось открытие новой ПЦР-лаборатории. Её создали с нуля в рекордно короткие (три месяца) сроки. Стоимость реализации проекта 20 млн рублей, из которых 17 млн рублей - средства, выделенные Ростовской АЭС.

Мощность новой ПЦР-лаборатории 1400 анализов в неделю, а результат исследования будет известен в течение 48 часов. Это позволит более оперативно выявлять и лечить больных.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

- Высокотехнологичная молекулярная диагностическая лаборатория крайне необходима сегодня, в период пандемии коронавируса, но эта лаборатория будет использоваться и в будущем. Её возможности позволяют диагностировать в кратчайшие сроки любую инфекцию для того, чтобы как можно быстрее начать эффективное лечение, - сказал на церемонии открытия председатель Волгодонской городской Думы — глава города Сергей Ладанов.

- С завтрашнего дня лаборатория начнёт работу. Анализы будут стоить дешевле, чем в коммерческих учреждениях. Это важно для нашего города. Большое спасибо атомной станции, которая проявила инициативу по приобретению оборудования, помогла отремонтировать нам это помещение, - подчеркнул глава Администрации г. Волгодонска Виктор Мельников.

- Этот совместный с администрацией, проектировщиками, строителями, изготовителями и поставщиками оборудования проект - пример слаженной работы на благо города и его жителей, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Создание ПЦР-лаборатории в Волгодонске стало одним из более чем 30 социальных проектов, реализованных Ростовской АЭС в 2020 году, на которые было направлено свыше 250 млн рублей.