Медиков не хватает в поликлиниках в Ростове-на-Дону

Укомплектованность кадрами снизилась до 44 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлиниках Ростова-на-Дону не хватает медиков. Об этом сообщила председатель городской Думы Зинаида Неярохина.

— В связи с оттоком медперсонала в ковидные госпитали и болезнями медработников к концу октября укомплектованность поликлиник снизилась до 44 процентов. Это острая проблема, которая не может быть устранена одномоментно, — прокомментировала Зинаида Неярохина.

Он отметила, что администрация финансирует подготовку медицинских кадров. Так, сейчас 321 студент медуниверситета учится по целевому направлению. Ежегодно на стипендии «целевикам» из горбюджета выделяют около 3,5 миллиона рублей. Тем не менее, студенты после завершения вуза зачастую не идут работать в поликлиники.

— Однако после получения диплома прямых рычагов влияния на отработку в муниципальных медучреждениях нет. Решение этой проблемы требует участия федеральных законодателей. Давайте подумаем, как можно скорректировать ситуацию. Если нужно, обратимся к коллегам в Законодательное собрание или Государственную Думу, — заключила председатель городской Думы.

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