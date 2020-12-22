В Ростовской области с балкона горящей квартиры спасатели сняли мать и детей

Пожарные отлично справились с поставленной задачей Фото: Виктор БУЛАВИНЦЕВ

Днем 22 декабря в Белой Калитве Ростовской области случился пожар в квартире в многоквартирном доме. При этом пламя распространилось по помещению таким образом, что выход для семьи был отрезан.

Женщине и ее двум сыновьям возрастом два года и пять лет ничего не оставалось, как бежать на балкон.

Но высота не позволяла спрыгнуть вниз. К счастью, на место ЧП вовремя прибыли пожарные.

Они с помощью автолестницы сняли маму и ее сыновей с балкона. Женщина и дети не пострадали.

- Причина пожара устанавливается. Известно, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

С огнем боролись 12 человек личного состава при помощи трех спецмашин.

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