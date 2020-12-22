Пассажирка аэропорта Платов пыталась вывезти старинную икону за границу в походном рюкзаке

Собственница хотела вывезти старинную икону без документов. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В главном аэропорту донского региона задержали пассажирку, которая пыталась вывезти за пределы страны старинную икону. Женщина не заполнила декларацию и хотела поехать в Тайланд

Так, в ходе таможенного контроля проверяющие нашли в походном рюкзаке среди личных вещей российской туристки старинную дорожную икону.

- Женщина проходила по «зеленому» коридору зоны контроля, но декларацию и прочие документы на икону он не подавала. Предмет изъяли и отправили на экспертизу, - рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

Специалисты установили, что икона была изготовлена в третьей четверти XIX века в селе Гуслицы и относится к культурным ценностям. Она является предметом православного религиозного культа старообрядцев-поповцев.

В ведомстве отмечают, что на подобные предметы установлен исключительно разрешительный порядок вывоза.

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