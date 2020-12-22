В Ростовской области прошли ночные рейды по барам, клубам и кальянным

Нарушителям антикоронавирусных ограничений придется заплатить штрафы. ФОТО: правительство Ростовской области

Донские предприниматели иногда не обращают внимания на запреты властей. В самый разгар пандемии в ночных заведениях устраивают вечеринки, которые можно смело назвать "коронавирусными". Специалисты департамента потребительского рынка Ростова-на-Дону обошли городские заведения.

Во время проверки оказалось, что молодежь приходит в заведения после 22:00, парни и девушки выходят на танцпол, не соблюдая социальную дистанцию, и не носят маски. Сотрудники таких заведений зачастую также не соблюдают масочный режим.

С момента начала пандемии в донском регионе инспекторы около 18 тысячи раз проверили работу столовых, кафе, ресторанов, баров, ночных клубов, кальянных и прочих заведений.

- Проверяющие возбудили 528 дел об административных правонарушениях, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Теперь бизнесменам, их сотрудникам и людям, пришедшим повеселиться, придется оплатить крупные штрафы.

В ведомстве отметили, что проверки будут продолжаться и впредь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тренировки начинаю в шесть утра»: донской чиновник стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Он отжал штангу весом в 232,5 килограмма (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.