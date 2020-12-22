Адвоката и полицейского будут судить за попытку крупного мошенничества в Ростове-на-Дону

За сомнительную помощь подозреваемые попросили три миллиона рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В донской столице завершили расследование уголовного дела адвоката и экс-полицейского, работавшего в следственном управлении.

Их подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, юрист и полицейский придумали хитрую схему обогащения. Летом этого года адвокат заключил с жителем Таганрога, оказавшимся фигурантом уголовного дела, договор о предоставлении своих услуг.

Юрист пытался убедить мужчину, что может повлиять на полицейских из следственного управления, и те примут решение в интересах таганрожца. За это адвокат потребовал с подзащитного три миллиона рублей.

- В момент передачи части денежных средств адвоката задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Если суд признает вину подозреваемых, они могут сесть в тюрьму на 10 лет.

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В донской столице перед судом предстанут двое экс-директоров ростовских предприятий и индивидуальный предприниматель по обвинению в мошенничестве.

Следователи выяснили, что бывший директор муниципального казенного учреждения «УЖКХ Кировского района», бывший директор муниципального унитарного предприятия «БКР Кировского района» и индивидуальный предприниматель, сговорились при заключении контрактов на уборку снега в январе 2019 года с территории района. Они договорились, что никто из них свои обязательства исполнять не будет и путем обмана похитили из бюджета более 1,4 миллиона рублей. Каждый из них распорядился долей по своему усмотрению.

АЛЛО!

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