Ростовских депутатов будут наказывать за фейки

Народных избранников обяжут сообщать только проверенные факты. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В ростовской Гордуме приняли поправки к нормам этики, обязывающие депутатов публично сообщать только проверенную информацию.

Выступая в СМИ или делая заявления, народные избранники должны будут пользоваться только проверенными фактами. В качестве наказания депутатов могут обязать публично извиниться или временно лишить их права выступать на заседаниях. Кроме того, факт нарушения грозят озвучить на заседании. Если в действиях обнаружат признаки преступления или правонарушения, факты предадут в правоохранительные органы.

— Давайте это иметь ввиду, пользоваться этими моментами крайне редко, не нарушать. За нами кропотливая работа по функционированию органов местного самоуправления. Мы должны обеспечить их нормативной базой, выполнять свои контрольные функции. Поэтому всем полномочий предостаточно, — прокомментировала председатель Думы Зинаида Неярохина.

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