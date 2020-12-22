В ростовской больнице № 20 построят кислородную станцию

Средства выделят из городского бюджета. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону в больнице № 20 создадут кислородную станцию. Об этом сообщила заместитель главы городской администрации Елена Кожухова.

— Выделяются средства для больницы № 20 для строительства кислородной станции. Она будет работать на основе жидкого кислорода. Сейчас прорабатывается вся техническая документация, — рассказала Елена Кожухова.

По ее словам, средства на эти цели предусмотрены в городском бюджете. Вопрос о строительстве собираются решить в первом квартале 2021 года.

Ранее председатель ростовской Думы Зинаида Неярохина сообщила, что в поликлиниках не хватает медиков. Укомплектованность кадрами медучреждений составила 44 процента. Председатель гордумы рассказала, что сейчас 321 студент медуниверситета учится по целевому направлению. Однако, по ее словам, "после получения диплома нет прямых рычагов влияния на отработку в муниципальных медучреждениях".

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