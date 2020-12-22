Комиссия по делам молодежи и спорта появилась в Ростове-на-Дону

В состав комиссии вошли четыре депутата. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В городской Думе Ростова-на-Дону сформировали комиссию по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму. Депутаты приняли решение на заседании 22 декабря.

В состав комиссии вошли четыре депутата. Председателем комиссии избрали Никиту Паремузова.

До сих пор вопросы в этих сферах рассматривала постоянная комиссия по образованию, культуре, делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Теперь члены этой комиссии сосредоточатся на вопросах образования и культуры, а молодёжная политика и развитие физкультуры и спорта станут предметом деятельности новой комиссии, пояснили в пресс-службе администрации.

В ведомстве также уточнили, что в итоге в городской Думе будут действовать девять комиссий.

Ранее депутаты Думы приняли бюджет Ростова-на-Дону на 2021 год. Прогнозируемые доходы бюджета — более 37 миллиардов рублей, расходы — 38,3 миллиарда. Дефицит бюджета — 1,3 миллиарда рублей.

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