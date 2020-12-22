Топ-5 самых покупаемых смартфонов в Ростове по версии МегаФона. И в нем нет iPhone

Фото: пресс-служба Мегафон

Оператор проанализировал продажи смартфонов за 2020 год в собственных салонах и выяснил, что главная новинка осени - смартфон Apple iPhone 12 не вошел в рейтинг наиболее часто покупаемых, а предыдущая модель Apple iPhone 11 заняла только 19 место.

Пятерка самых популярных смартфонов в розничной сети оператора выглядит так:

- Xiaomi Redmi 7A (Китай)

- Samsung Galaxy A01 (Южная Корея)

- Samsung Galaxy А51 (Южная Корея)

- Xiaomi Redmi Note 9 (Китай)

- Xiaomi Redmi Note 8 Pro (Китай)

Среди других умных гаджетов активным спросом пользуются смарт-браслеты Honor Band 5 и Xiaomi Mi Band 5, а также часы-телефон Jet Kid Connect. В преддверии Нового года они могут стать полезным подарком для родных и близких.

- Этой осенью мы открыли 9 новых салонов связи в Ростовской области. До конца года будут открыты еще 5 пунктов продаж. Теперь наши абоненты могут пополнить счет телефона, заменить SIM-карту, получить консультацию по вопросам мобильной связи, подключить выгодный тариф или опцию, порадовать себя и близких гаджетом последней модели уже в 106 салонах связи, не только в крупных городах, но и в небольших поселках и селах Донского края, - рассказал Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Новые салоны открылись в Ростове-на-Дону, Батайске, Азове, Зверево, Семикаракорске, Зернограде. Салоны связи МегаФона имеют удобное расположение — выбраны наиболее проходимые улицы городов и торговые центры. Это делает шопинг абонентов максимально комфортным.