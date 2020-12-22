Рядом с детским садом в Ростове вспыхнула Lada Priora

В Ростове загорелся отечественный автомобиль Фото: "КП" Архив

В донской столице загорелась отечественная машина.

Инцидент произошел во вторник, 22 декабря, около восьми часов утра на улице Каяни в непосредственной близи от детского сада. Очевидцы, заметив огонь и дым, незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных. Стало известно, что загорелся автомобиль марки Lada Priora. К моменту приезда огнеборцев пламенем была охвачена вся машина. Причиной возгорания было названо замыкание электрической проводки.

- Для тушения огня задействовали две единицы техники. Медицинская помощь никому не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать и детей из горящей квартиры спасли в Ростовской области.

Рассказываем о подробностях ЧП.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!