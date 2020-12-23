Новогодние мероприятия в Ростове-на-Дону 2020-2021: какая развлекательная программа ожидает ростовчан в праздники

Новогодние мероприятия в Ростове-на-Дону 2020-2021 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новогодние мероприятия в Ростове-на-Дону 2020-2021: городские власти подготовили для местных жителей программу развлекательных мероприятий с учетом всех всех мер безопасности в связи с распространением новой инфекции коронавируса. Стоит отметить, что большая часть из них пройдет в онлайн-формате на базе муниципальных библиотек, детских музыкальных, художественных школах и школах искусств, городских парках культуры и отдыха.

Итак, в первую очередь, конечно же, пройдут открытия районных елок. Они будут идти с 25 по 28 декабря. Открытие главной новогодней елки запланировано на 28 декабря. Кроме того, 29 декабря в формате онлайн состоится гала-концерт городского конкурса на лучший молодежный и детский эстрадный проект «Звезды Ростова».

Что еще ждет ростовчан в новогодние праздники:

- с 25 по 30 декабря по улицам будет ходить Новогодний трамвай со сказочными героями.

- с 26 по 30 декабря будут проходить онлайн встречи с Дедом Морозом - "Мобильный Дед Мороз".

- 30 декабря также в интернете пройдет Театрализованная игровая программа «В гостях у сказки».

- 31 декабря состоится Онлайн-концерт «Новогодний огонек».

- с 28 по 31 декабря в интернете можно будет посмотреть Онлайн-поздравления выдающихся ростовчан, коллективов детских музыкальных школ и школ искусств и победителей конкурса на лучшее новогоднее видеопоздравление среди жителей города Ростова-на-Дону: «С Новым годом!».

- с 21 декабря по 13 января пройдет множество новогодних и рождественских программ.

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