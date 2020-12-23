Донские синоптики уверяют, что в Ростове одна непогода сменит другую.Итак, как уже известно, вплоть до среды, 23 декабря, в Ростове будет сыпать снег, временами сильный, а иногда даже возможна метель из-за сильных ветров с востока и северо-востока. Температура в последний снежный день ожидается в дневные часы до минус 4, а ночью столбик термометра опустится до отметки в минус 10 градусов.В четверг, 24 декабря, погода будет солнечной, но морозной. Никаких осадков в этот день не ожидается. Днем температура воздуха будет держаться на отметке в минус 6 градусов. К вечеру станет теплее и столбик термометра остановится на отметке в минус 3 градуса.А уже в пятницу, 25 декабря, на Ростов обрушится новая непогода в виде сильных дождей и ливней. Поливать будет вплоть до вечера субботы, 26 декабря. Но стоит отметить, что в эти дни значительно потеплеет - столбики термометров днем будут достигать отметки в плюс 3 градуса, ночью, разумеется, будет холоднее - от 0 до минус 2 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнова снег: какая погода ждет жителей донской столицы 23 декабря.Атмосферное давление стабилизируется к вечеру.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!