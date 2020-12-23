Новогодние елки 2020-2021 в Ростове-на-Дону для детеи : \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\" поведает родителям, куда сходить с ребятишками и где получить сладкий подарок.Итак, всем давно известно, что детские новогодние елки проходят в основном в донских театрах, а вслед за ними следует какой-нибудь спектакль со знакомыми сказочными героями. В этом году, таких мероприятий довольно немного. Напомним, что же представляет собой детская новогодняя елка. Это что-то вроде утренника, но более масштабного, нежели в детском саду или школе. Здесь встречаются ребятишки разных возрастов, а затем на импровизированной сцене в холле театра для них начинает разыгрываться недолгое действо с участием уже знакомых сказочных героев и, разумеется, Деда Мороза и Снегурочки. Ведь вряд ли какой-нибудь ребенок может представить себе Новый год без традиционных воззваний к главному волшебнику и его внучке и магических: \\"Раз, два, три - елочка гори!\\"В этом году детские новогодние елки состоятся:- 23 декабря в Театре драмы им. Горького перед спектаклем \\"Новогодние приключения Емели или По-щучьему велению\\".- 17 января в Музыкальном театре перед балетом \\"Снегурочка\\".- в декабре-январе в Театре кукол им. Былкова перед спектаклем \\"Фокус, Мокус и новогодние чудеса\\".- 24 января в Филармонии перед концертом \\"Мороз Иванович. РАСО\\".- в декабре-январе в интернете перед онлайн-спектаклем \\"Супергерои спасают Новый год\\".- 26 декабря в Музыкальном театре перед спектаклем \\"Муха-цокотуха\\".- 23 декабря в Музыкальном театре перед спектаклем \\"Снежная королева\\".- 30 декабря в Музыкальном театре перед балетом \\"Щелкунчик\\".Отметим, что по окончании каждого спектакля в гардеробе можно будет получить сладкий подарок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодние мероприятия в Ростове-на-Дону 2020-2021: какая развлекательная программа ожидает ростовчан в праздники.Новогодние мероприятия в Ростове-на-Дону 2020-2021: праздничные мероприятия запланированы с 18 декабря по 13 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!