Семья известного футболиста Дмитрия Тарасова, женой которого является ростовская модель Анастасия Костенко, уже несколько дней отдыхает на Мальдивах с мужем и дочками. Донская красавица раскрыла причину поездки на острова.Оказывается, на поездку молодых супругов сподвигла подруга Анастасии, которая посоветовала им не полениться и обязательно съездить на Мальдивы.- Один из лучших советов в моей жизни, честно-честно. Как же здесь красиво. Хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды, но все же хочется уже подзагореть. Тропические дожди пока не сдаются, но и с ними все прекрасно. Детки наслаждаются, мы отдыхаем, что может быть лучше? – рассуждает жена футболиста.Судя по всему, погода подвела Тарасовых, поэтому семья не может в полной мере насладиться отдыхом на райском курорте.По какой-то причине слова Анастасии вызвали шквал негатива. Люди принялись закидывать модель язвительными комментариями.«Не поленись, сходи поработай», «Именно из-за лени мы и не летим на Мальдивы», «Сейчас мы не поехали на Мальдивы из-за короны, а раньше не ездили из-за денег», «Если вы спонсируете, то обязательно съезжу, а то с пенсией 10 тысяч как-то не получается», «Хвастается, не может успокоиться», - высказывались подписчики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мисс Россия» рассказала, почему эра Водолея - прекрасное время для медитацииВиктория Лопырева поразмышляла об астрологии и коллективном сознании (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!