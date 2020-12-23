В преддверии нового года региональные операторы ООО «ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» напоминают, кому необходимо заключить новый договор на вывоз ТКО и как это сделать онлайн.В первую очередь, заявки на заключение нового договора на 2021-й год необходимо подать всем бюджетным организациям.Договор с юридическими лицами и ИП на оказание услуг региональными операторами в 2021 году будет считаться автоматически продленным на тот же срок. Исключением станут только случаи, когда по инициативе одной из сторон потребуется внести корректировки или на новых условиях заключить новый договор.- Договоры с регоператорами на вывоз ТКО должны иметь все юридические лица региона. Списки «уклонистов» от их заключения передаются контролирующим органам. Что касается физлиц, то для них актуальным остается публичный договор, - подчеркивает коммерческий директор ООО «ГК «Чистый город» Светлана Таможникова.Заявку на заключение договора потребители могут оставить через форму обратной связи на официальных сайтах регоператоров – rostov.clean-rf.ru (для абонентов ГК «Чистый город») и don-eco.clean-rf.ru (для пользователей ООО «ЭкоЦентр») – в разделе «Контакты».Для подписания договора также нет необходимости приходить в офисы регоператоров. Если у абонентов есть электронная цифровая подпись, регоператоры через сеть обмена электронными документами СБИС направят им на подпись проект договора. Также документы можно отправить Почтой России.Напомним, подобную информацию о порядке заключения договора потребители могут получить в офисах ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» или по телефону горячей линии регоператоров по номеру 8-800-707-05-08.