На российско-украинской границе в Ростовской области пограничники пресекли переброс крупной партии табака.Во время проверки вдоль границы местный житель рассказал о том, что в районе Гукова некий мужчина пытается перебросить коробки через линию границы.На месте пограничники нашли дончанина, которому сообщники перебрасывали упаковки сигарет. Мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ведомства. Всю табачную продукцию у мужчины изъяли.- В коробках обнаружили около 8 тысяч пачек сигарет. Стоимость изъятой партии оценивается в миллион рублей, - рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ.Теперь дончанину придется оплатить крупный штраф за нарушение правил нахождения в пограничной зоне и попытку сбежать от пограничников.Сейчас специалисты собирают доказательства по факту контрабанды крупной партии табака.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовская область получила почти 200 миллионов на лекарства от коронавирусаОни будут использоваться для лечения на дому (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!