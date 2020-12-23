В Ростовской области еще 28 человек скончались от коронавируса. Соответствующие данные публикует донское правительство.Среди жертв опасной инфекции — 16 женщин. Самой молодой из них было всего 19 лет. Еще одной скончавшейся было 39 лет. Остальные — в возрасте от 52 до 81 года. Подтвердилась смерть от ковида 12 мужчин от 61 до 95 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.С начала пандемии в Ростовской области скончались 1 887 зараженных коронавирусом.За сутки вылечились от ковида 384 человека. За весь период выздоровели 39 193 пациента.По данным на 23 декабря, в донском регионе выявили у проходивших тестирование 379 случаев заражения. Общее число заболевших за все время пандемии достигло 48 547. Вирус выявили у местных жителей в 36 городах и районах Ростовской области. Коэффициент распространения инфекции снова превысил единицу - 1,02.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовская область получила почти 200 миллионов на лекарства от коронавирусаОни будут использоваться для лечения на дому (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.