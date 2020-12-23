В Ростовской области число людей, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, за последние сутки достигло 256 человек. ИВЛ помогают тяжелобольным людям дышать.Врачи отмечают, что лечение таких пациентов осложнено сопутствующими заболеваниями. Справиться с коронавирусои сложно людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, диабетом, иммунодефицитом, лишним весом.Сейчас в Ростовской области в стационарах лечение проходят 2910 пациентов. Медики взяли под наблюдение 32295 человек.Для профилактики заражения коронавирусом людям рекомендуют часто мыть руки, соблюдать масочный режим, отказаться от излишних перемещений по городу в общественном транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Особенно осторожными нужно быть пенсионерам. Они хуже всего переносят коронавирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовская область получила почти 200 миллионов на лекарства от коронавирусаОни будут использоваться для лечения на дому (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!