Движение транспорта по 12,5-километровому участку федеральной дороги М-4 «Дон» будет открыто в четверг, 24 декабря.Автомагистраль имеет шесть полос движения. Это значительно увеличит пропускную способность, что особенно актуально летом, когда по трассе М-4 «Дон» автомобилисты едут отдыхать с семьями на море.Открывать обновленный участок трассы будут глава донского региона Василий Голубев и председатель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.- Все запланированные работы проекту по строительству обхода Аксая планируется полностью завершить к 2024 году, - отметили в правительстве Ростовской области.Водители вскоре оценят удобство обновленной дороги. Реконструкция должна снизить число пробок в Ростове-на-Дону и Аксае. Пропускная способность движения на дальних подходах к транспортному переходу через Керченский пролив будет увеличена.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Проверки выявили коронавирус на кассе магазина, ноутбуке и поручне автобусаА также его нашли на ручках дверей (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!