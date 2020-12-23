Новогодние каникулы у школьников 2021 в Ростове-на-Дону: детей будут отправлять на отдых поэтапно. Об этом рассказал главный санитарный врач области Евгений Ковалев.Школьников начнут отправлять на отдых в несколько этапов. 28 декабря четверть завершится у 30 процентов школ. После этого на каникулы каждый день будут уходить от 20 до 30 процентов учебных учреждений.— Наш осенний опыт поэтапного ухода на каникулы считаем положительным. На зимние каникулы также можно отправлять школы своевременно. Считаю, что ситуация полностью контролируемая, — прокомментировал Евгений Ковалев.За последние две недели снизилась заболеваемость ковидом среди детей в школах и детских садах. По словам главного санврача, в дошкольных учреждениях число зараженных коронавирусом воспитанников сократилось на 16 процентов. Меньше стали болеть и ученики школ. При этом зараженных педагогов стало больше и в школьных, и в дошкольных учреждениях. В школах заболеваемость выросла на 20 процентов — это 170 случаев. Незначительный рост произошел и в детских садах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!