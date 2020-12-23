Коллекция военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» пополнилась ценным экспонатом - танком Т-26. Ему дали имя «Григорьевич» - в честь поисковика Вадима Григорьевича Илларионова. Он вложил немало труда и знаний в восстановление машины.Сейчас танк Т-26 выглядит так же как в июле 1942 года. Историки установили, что на этой боевой машине советские солдаты сражались, чтобы защитить переправу в Усть-Донецком районе Ростовской области.Во время сражения один из снарядов угодил в танк Т-26. Большая часть разбитого танка попала в реку.Вытащить из воды детали танка удалось лишь спустя 77 лет. Руководитель поискового отряда «Скиф» Игорь Дудченко лично поднимал фрагменты со дна реки. Его помощники нашли личные вещи членов экипажа, которые пролили свет на исторические события.В течение девяти месяцев поисковики чистили запчасти от ржавчины. Параллельно по всей России волонтеры искали недостающие детали, чтобы собрать танк.- Я верю, что экспозиция музейного комплекса понравится молодому поколению, молодежь будет помнить, какой ценой была добыта Победа. А совместная работа поисковиков всех поколений позволит приоткрыть ранее неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны, - сказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.В администрации вручили поисковикам, проделавшим колоссальную работу по восстановлению исторического объекта, благодарственные письма.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, когда начнет работу обновленный участок обхода АксаяМагистраль будет иметь увеличенное количество полос (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!