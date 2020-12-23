В калмыцком поселке Прикумский семья с двумя детьми в зимний период оказалась без отопления. Районная и республиканские прокуратуры настаивают на административном штрафе для газовиков.Работники газораспределительной компании отключили дом от газоснабжения. Сделали они это незаконно, не имея правовых оснований, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. В доме живет семья с детьми пяти и девяти лет. Зимой в Прикумском на юго-востоке Калмыкии обычно наблюдаются заморозки. Газовики фактически лишили жильцов возможности отапливать дом.Газоснабжение дома восстановили после вмешательства прокуратуры. Надзорная структура направила руководителям компании представление. Кроме того, прокуратура обратилась в республиканский Госжилнадзор, чтобы добиться штрафов для компании и руководства.Сейчас газоснабжение дома возобновлено.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Школьника похитили и приковали наручниками к решетке за то, что якобы кидал камнями по машинеВ Элисте двух мужчин будут судить за похищение человека (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.