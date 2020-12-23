Пандемия коронавируса внесла смуту во все сферы жизни. Несмотря на это, в осенний призыв на службу отправились около четырех тысяч парней из Ростовской области.Дончане в основном несут службу на территории Южного военного округа. Многие юноши останутся в гарнизонах, расположенных на территории донского региона.Призывники должны были дважды пройти тестирование на коронавирус: по месту проживания и на областном сборном пункте перед отправкой к месту службы. Заключительный - третий тест - они сдают по прибытии в войска.Больше половины донских призывников направлены на службу в сухопутные войска, 150 человек - в ракетные войска стратегического назначения, часть призывников попали в военно-воздушные силы. В воздушно-десантных войсках - 100 призывников, еще около 30 – в подразделениях ВМФ. К местам службы также отправили более 180 юношей-казаков.В Президентский полк комендатуры Московского Кремля поехали 15 человек из Ростовской области. Попасть туда - удача для призывников. Служба открывает перспективы для дальнейшей карьеры и профессионального роста.- Во время проведения призывной кампании особое внимание уделялось профилактическим мерам: дезинфекция помещений, использование средств индивидуальной защиты, проведение термометрии. Также призывники могли сделать прививку от гриппа, - рассказывает заместитель губернатора донского региона Вадим Артемов.После приезда в гарнизоны в течение двух недель призывники будут находиться карантине из-за опасности заражения коронавирусом в пути. Это время входит в срок службы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!