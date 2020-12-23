В среду, 23 декабря, в Ростовской области произошло дорожное происшествие, в результате которого погиб человек. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, авария случилась на трассе в Орловском районе, между населенными пунктами Котельниково и Песчанокопское около 11 часов утра.- По предварительным данным 47-летний водитель, который ехал за рулем «Мицубиси Л200» не справился с управлением, - добавили в ведомстве. - В результате, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.Известно, что приехавшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть 63-летнего пассажира. Он скончался. А водителю потребовалась срочная медицинская помощь. Его на автомобиле скорой отправили в ближайшую районную больницу.В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.