Телефонные мошенники совершили новое дерзкое преступление. Они обманом получили от жителя Таганрога три миллиона рублей.В полиции пострадавший рассказал, что ему позвонила девушка, которая представилась сотрудницей одной из фирм. Аферистка рассказала мужчине о том, что ему якобы положена денежная компенсация за купленные им БАДы. Получить деньги - легко. Таганрожец должен заполнить бумаги и перевести денежную пошлину для дальнейшего оформление документов.Окрыленный словами девушки о выплатах, он своими руками перевел мошенникам три миллиона 150 тысяч рублей. Вот только компенсация так и не пришла.В итоге, донские полицейские возбудили уголовное дело по статье \\"Мошенничество\\". Сейчас сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы установить и задержать телефонных мошенников.К слову, только за последний год на Дону аферисты незаконно обогатились за счет доверчивых дончан на десятки миллионов рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДрама на дороге: В Ростове-на-Дону новый ухажер чуть не отправил соперника на тот светЕсли бы не продавцы цветов и врачи, отвергнутый мужчина мог бы погибнуть (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.