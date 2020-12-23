В Таганрог (Ростовская область) доставлена первая массовая партия вакцины «Спутник V». Партия включает 200 доз, сейчас препарат находится на специальном складе.Вакцина транспортируется и хранится в замороженном состоянии. Размораживать препарат будут непосредственно перед вакцинацией.В первую очередь прививки будут делать медикам – в том числе, работающим с больными ковидом, рассказали в пресс-службе мэрии Таганрога. Ранее в правительстве Ростовской области сообщали о том, что создали списки специалистов, у которых отсутствуют противопоказания к вакцине. Перед вакцинацией предполагается обязательное тестирование на антитела к коронавирусу.В течение недели-полутора в Таганрог прибудет еще одна партия российской вакцины. Она будет предназначена для социальных работников и школьных учителей. В начале следующего года в Таганроге рассчитывают начать массовую вакцинацию всех желающих.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛОЕсть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.