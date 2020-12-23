В Ростове-на-Дону состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Один из вопросов, который был поднят на брифинге, касался работы выполняющих тестирование лабораторий. Как рассказал исполняющий обязанности министра областного здравоохранения Александр Крат, лаборатории будут работать в ежедневном режиме.- 31 декабря лаборатории будут работать по полной загрузке до последнего анализа. Возможно, выходной будет только 1 января, - сообщил Александр Крат.Также будут работать все поликлиники и диагностические кабинеты.- Это кабинеты рентгенодиагностики, компьютерной диагностики, лабораторная служба, которая осуществляет забор материалов для тестирования на ковид, и, естественно, надо переговорить с аптечными сетями, чтобы в период праздников осуществлялась выдача льготных препаратов, - отметил Крат.Также во время заседания штаба обсудили ограничительные меры, которые власти могут ввести во время новогодних каникул.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 декабря 2020 года: COVID унес жизнь 19-летней девушкиКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 декабря 2020 года: COVID унес жизнь 19-летней девушки. За сутки число людей, у которых во время тестирования подтвердилось заражение коронавирусом, увеличилось на 379 человек.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.