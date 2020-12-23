Донские полицейские возбудили уголовное дело против 24-летнего водителя, который сбил 10-летнего ребенка в станице Советской Ростовской области. Инцидент произошел на улице 40 лет Октября. Молодой автомобилист за рулем вазовской \\"шестерки\\", по информации следователей, был пьян и не оказал никакой помощи маленькому дончанину.Школьник стоял на обочине возле своего дома, где на него и наехал водитель. После этого мужчина просто скрылся с места аварии. Ребенку помогли люди, оказавшиеся неподалеку. Мальчик получил многочисленные травмы.Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро установить личность подозреваемого. Они выяснили, что мужчина был лишен водительских прав еще в мае 2020 года за пьяную езду. В гараже подозреваемого обнаружили тот самый автомобиль со следами ДТП.Позже водителя отвезли в спецучреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Анализ подтвердил наличие большой дозы алкоголя.В отношении молодого дончанина полицейские оформили протоколы по пяти административным статьям.- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 264.1 \\"Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию\\", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.