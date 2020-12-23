Сочи Парк приглашает взрослых и маленьких гостей весело отметить Новый год и Рождество.Новогодняя сказка в первом тематическом парке страны начнется 26 декабря и продлится по 10 января. Гостей ждут праздничные гуляния, конкурсы и веселые мероприятия. В эти дни аттракционы будут работать до позднего вечера, чтобы гости смогли насладиться рождественской атмосферой вечернего парка. В эти дни тысячи разноцветных огней украсят восемь сказочных земель, здесь можно будет прогуляться и сделать невероятные фото, которые сохранят воспоминания о прекрасном отдыхе до следующего Рождества. Главный герой праздника Дед Мороз даже поселится в Сочи Парке – для него построили специальную усадьбу, где он будет с радостью встречать гостей.Поддерживать праздничную атмосферу будут артисты театра и цирка, уличные музыкантов и сказочные персонажи.Самых любопытных посетителей ждет научно-просветительский центр «Атомариум», созданный в стиле культовой сказки «Алиса в Стране Чудес». Традиционно в парке будут работать дельфинарий и совариум.В дни новогодних каникул с 26 ноября по 10 января парк открыт с 11.00 до 21.00, 31 декабря до 23.00.Гости отеля-замка Богатырь могут посещать Сочи Парк бесплатно.Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк».