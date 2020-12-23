Молодая жительница донской столицы оказалась в неординарной ситуации - ее обокрал сожитель. Мужчина вынес из квартиры ростовчанки все мало-мальски ценное вплоть до женских трусов.Все началось с того, что после крупной ссоры пара решила расстаться. Представитель сильной половины человечества не захотел уходить с пустыми руками. В память о былой любви в тот момент, когда экс-возлюбленной не было в квартире, он прихватил с собой в новую жизнь женское нижнее белье, обувь на каблуках, а также ноутбук и часы ростовчанки.В полиции девушка рассказала о произошедшем конфликте и о том, что недосчиталась своих вещей в квартире. Причиненный ущерб она оценила в 320 тысяч рублей.Донские полицейские быстро вышли на мужчину. Они забрали у него женские вещи и вернули их раздосадованной хозяйке.- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено дело по статье \\"Кража\\", - рассказали в региональном ГУ МВД.Из-за этого инцидента мужчина находится под подпиской о невыезде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦена женской дружбы: Ростовская бизнесвумен сдала шубу своей подруги в ломбард за семь тысяч рублейТеперь она может сесть в тюрьму лет на пять (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.