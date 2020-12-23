График выплаты пенсий за январь 2021 в Ростовской области: стало известно, когда донские пенсионеры получат свои средства за январь.Так, те пенсионеры, которые получают пенсии на карту не позднее 10 числа, увидят сообщение о пополнении баланса 30 декабря.- Таким образом, значительная часть пенсионеров получит выплаты на свои банковские карты и счета еще до наступления нового года, - рассказали в пресс-службе пенсионного фонда Ростовской области.Добавим, что пенсионеры-вкладчики кредитных учреждений, получающие выплаты не позднее 16 и 23 числа каждого месяца, получат январскую пенсию по обычному графику в январе 2021.Через отделения почтовой связи и альтернативные доставочные предприятия выплата январских пенсий начнется с 3 января 2021 года и будет проходить по графикам выплат и в режиме работы этих организаций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Материнский капитал 2020 в Ростове-на-Дону: кому и сколькоВыясняем, какие изменения коснулись программы материнского капитала в 2020 году в Ростове-на-ДонуМатеринский капитал 2020 в Ростове-на-Дону: кому и сколько. Известно, что с 1 марта в силу вступили изменения, которые касаются размеров и порядка получения денег для семей, у которых рождаются дети. Надо сказать, что за 13 лет действия этой программы в Ростовской области сертификат на материнский капитал уже выдан 252 тысячам семей. Большинство - 143,5 тысячи из них - получили его полностью.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.