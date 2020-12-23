В преддверии Нового года многих людей настигают воспоминания. Жена знаменитого ростовского рэпера Басты - Елена Пинская с чего-то вдруг решила поделиться снимком из прошлого. Женщина показала, как выглядела 20 лет назад - в далеком 2000-м.В своем личном профиле в Instagram она разместила юношескую фотографию из Праги.На снимке молодая девушка с короткими волосами стоит на одной из центральных площадей Чехии.Судя по всему, девушка устала от туристических прогулок и уже хотела передохнуть, но вдруг кто-то ее сфотографировал.Подписчики отметили вкус ростовчанки. Несмотря на то, что снимок сделан 20 лет назад, стиль одежды Елены актуален по сей день. Темные джины по фигуре, черный ремень, белая футболка, обувь такого же цвета и красная сумка отлично сочетаются между собой.\\"Просто олицетворение молодости, красоты и дерзости\\", \\"Какая вы модная\\", \\"Невероятная красотка\\", \\"Прошло 20 лет, а многие до сих порт так одеваются и смотрятся стильно\\", \\"Совсем не изменилась\\", - делились своим мнением люди.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодний стол за тысячу рублей: как бюджетно отметить праздникРаскрываем рецепты недорогих, но вкусных блюд (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.