В Ростове-на-Дону прошло заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев предложил усилить меры по противодействию инфекции в период новогодних праздников.Так, Сергей Бондарев считает, что на корпоративы в рестораны надо пускать только тех, кто имеет с собой справку об отсутствии коронавируса. Причем, сделать ее надо не позже, чем за два дня до праздничного вечера. Эта мера начнет действовать с 25 декабря в том случае, если губернатор региона одобрит такое решение.Между тем, отметим, цена на экспресс-тест на наличие коронавируса в Ростове - больше трех тысяч рублей.А также Бондарев хочет запретить проведение корпоративов в офисе.Отметим, что главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев обеспокоен тем, что не все бары, клубы и рестораны работают до 22:00, как предписывает ограничительная мера. Так, на пять суток в Ростове был закрыт мужской клуб, еще несколько заведений будут оштрафованы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ввести карантин в Ростовской области призвал главный санврач регионаРассказываем, какие ограничения будут во время новогодних праздниковВ Ростове-на-Дону на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом прозвучали заявления, которые могут повлиять на празднование Нового года в регионе. Так, руководитель областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев считает, что в области для определенных возрастных категорий надо ввести карантин.А В ЭТО ВРЕМЯ:В Ростовской области 365 медработникам сделали прививку от коронавирусаРассказываем, сколько доз вакцины завезли в областьВ Ростове-на-Дону прошел оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. На нем исполняющий обязанности министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат рассказал о том, как проходит вакцинация врачей от коронавируса.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.