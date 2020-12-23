23 декабря жители небольшого донского городка Шахты были шокированы тем, что увидели труп на ступеньках местной кофейни.Как сообщают местные СМИ, женщине умерла на входе в заведение, расположенном на улице Советской.Также, отметили очевидцы, тело пролежало там несколько часов.Сейчас по данному факту проводится проверка. По предварительным данным, смерть наступила от сердечной недостаточности.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в донской столице следователи разбираются в истории с 61-летней женщиной, умершей возле школы № 109.По предварительным данным охрана школы увидела, как на улице, неподалеку от входа в учебное заведение внезапно упала на дорожке одна из прохожих. Люди выскочили из здания и подбежали к ней, чтобы поднять и оказать первую помощь. Но женщина не подавала признаков жизни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.