В селе Чалтырь Мясниковского района Ростовской области в брошенном автомобиле ВАЗ-2112, который был припаркован по улице Ростовской, нашли труп 35-летнего мужчины. На теле погибшего обнаружили следы огнестрельного ранения.Жители села увидели в машине мертвого мужчину и сообщили об этом в правоохранительные органы в среду, 23 декабря. На место незамедлительно выехали следователи.Специалисты провели осмотр места трагедии. Они сделали снимки, а также собрали разнообразные материалы, которые отправили на судебно-медицинскую экспертизу.Сотрудники донского Следственного комитета допросили людей, оказавшихся неподалеку при обнаружении тела.- Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе регионального СУ СК.Напомним, труп полицейского этим утром нашли в лесополосе в Гукове Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области нашли районы, «избавившиеся» от коронавирусаРуководитель Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что в регионе появились районы, в которых за неделю никто не заразился коронавирусом (подробности).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.