Суд в Элисте признал виновным местного 44-летнего жителя в попытке дать взятку должностному лицу.В октябре нынешнего года элистинец находился под следствием, его подозревали в хранении наркотических веществ. Мужчина решил выйти из ситуации, подкупив полицейского. Он предложил начальнику одного из отделений 30 тысяч рублей за освобождение от уголовного преследования.- Обвиняемый не довел преступный умысел до конца, – рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Калмыкия.Сотрудник МВД, по информации следователей, отказался от денег и вызвал оперативников. Они зафиксировали факт попытки передачи взятки.Обвиняемый выплатит государству штраф в 40 тысяч рублей по решению суда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Школьника похитили и приковали наручниками к решетке за то, что якобы кидал камнями по машинеВ Элисте двух мужчин будут судить за похищение человека (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.