Два человека пострадали в столкновении трех автомобилей в Ростовской области. Авария произошла 23 декабря на трассе Ростов — Волгодонск.По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21113» двигался в сторону Волгодонска. Обогнав впереди идущий автомобиль, он вернулся на свою полосу и врезался в попутный «Фольксваген Поло». От удара иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с «Джипом».— В результате ДТП пострадали водитель «Поло» и пассажир. Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Напомним, 23 декабря в Ростовской области произошло еще одно ДТП. Около 11 часов в Орловском районе водитель «Мицубиси Л200» не справился с управлением. В результате, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Приехавшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть 63-летнего пассажира.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.