В донской столице для борьбы со снежными заносами закупили 40 единиц техники.С компанией, которая произвела закупку, был заключен трехлетний контракт на уборку и содержание города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что контракт на такой долгий срок позволяет подрядной организации делать весьма большие финансовые вложения в свое развитие. Таким образом и было закуплено 40 единиц техники, которую можно использовать и в зимний период тоже.- Таким образом, сэкономив бюджетные средства, город получил новую технику, - сообщил глава городской администрации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнова снег: какая погода ждет жителей донской столицы 23 декабря.Атмосферное давление стабилизируется к вечеру.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!