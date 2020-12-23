В донской столице вынесли приговор очередному спонсору запрещенной в России террористической группировки. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.В ходе следствия стало известно, что в апреле 2018 года в Махачкале Иминат Рзаханова дала номер своей банковской карты участнику запрещенной в Российской Федерации террористической группировки ИГИЛ, а затем перевела на нее 259 тысяч рублей.- Обвиняемая с телефона перевела эти деньги на другой счет, который указали боевики. После этого было возбуждено уголовное дело, - говорится в тексте сообшения.Суд признал Разаханову виновной и приговорил ее к 3,5 годам заключения, которые ей предстоит провести в колонии общего режима. Решение суда еще не вступило в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове осудили уроженку Волгоградской области за спонсирование террористов.Она перечислила на их счет 10 500 рублей.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!