В Ростове осудили мужчину за убийство 84-летней двоюродной бабушки.В ходе следствия стало известно, что 32-летний местный житель в июле 2019 года узнал, что у его двоюродной бабушки имеются некие денежные сбережения. Он пробрался к ней в дом и напал на старушку с ножом, он ударил ее холодным оружием не менее 42 раз в грудь и плечи. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Найти сбережения злоумышленнику так и не удалось, поэтому он решил замести следы преступления и устроил поджог, он зажег разбросанные вещи потерпевшей, а затем скрылся с места преступления. Но правоохранителям удалось его обнаружить.В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по статьям 162 \\"Разбой\\" и 105 УК РФ \\"Убийство\\".- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДончанин в пьяном угаре зарезал своего приятеля в Ростовской области.Кроме того, дома у злоумышленника обнаружились наркотики.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!