В донской столице задержали молодую девушку по подозрению в совершении кражи.Следствие выяснило, что 19-летняя злоумышленница из Белгорода снимала комнату вместе с потерпевшей. Девушка подсмотрела код от мобильного банка своей соседки, а затем создала на своем телефоне вторую учетную запись, которая была привязана к карте сожительницы. После этого уроженка Белгорода перевела все деньги на свой счет, предварительно заблокировав оповещения, а потом и вовсе заблокировала вход в мобильный банк. Общая сумма украденного составила 95 тысяч рублей. На похищенные деньги она приобрела билеты в другой город, но была задержана правоохранителями прямо на железнодорожном вокзале.- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мера пресечения - заключение под стражу. Часть денежных средств полицейские вернули законной владелице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВзял трусы, часы и ноутбук: ростовчанин обокрал экс-возлюбленную на 320 тысяч.Женщина не нашла в квартире своих личных вещей.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!