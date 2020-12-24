В донской столице отремонтируют улицу Раздорскую.Ремонт будет идти в промежутке от улицы Казахской до улицы Фурмановской. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры уже начала поиск подрядчика. Согласно документам, исполнителю предстоит отремонтировать 400 метров дороги на две полосы. Ремонт необходимо будет окончить до 1 сентября 2021 года. Подрядчик сначала снимет старое дорожное покрытие, затем вывезет строительный мусор, а после этого уложит новый асфальт и нанесет разметку.Ремонт будет стоить порядка 10,8 миллиона рублей. Деньги будут выделены сразу из трех бюджетов: 5,4 миллиона - из федерального бюджета, 5,3 - из бюджета Ростовской области и 54,1 тысячи - из бюджета Ростова-на-Дону.Подавать заявки на участие в конкурсе можно только до 30 декабря. Победитель будет выбран 11 января во время электронного аукциона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ рамках нацпроекта в Ростове отремонтируют 24 дороги.Ремонт трех из них уже начался.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!