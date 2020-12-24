Ближайшая суббота станет рабочей в Ростовской области. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Голубев в четверг, 24 декабря.- В указе, в частности, говорится о том, что 31 декабря будет предоставлен день отдыха, за который предстоит отработать 26 декабря, - прокомментировали нововведение в правительстве Ростовской области. - Документ касается государственных служащих, которые работают в органах исполнительной власти региона.При этом аналогичное решение Василий Юрьевич рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.