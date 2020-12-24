Спортивные достижения 33-летней ростовской гандболистки Владлены Бобровниковой оценили международные эксперты. Компетентное жюри назвало ее лучшим игроком на своей позиции по итогам завершившегося Евро-2020.Она единственная из российских гандболисток, работу которой рассматривали на международном уровне. Ее назвали лучшей левой полусредней чемпионата. Владлена Бобровникова оказалась в числе выдающихся спортсменок из Франции, Норвегии, Черногории, Хорватии, Дании.В этом сезоне ростовская спортсменка провела восемь матчей. Она смогла забросить 21 мяч, что в среднем три мяча за игру. Специалисты выяснили, что общий процент ее тактической реализации высок – 66%.- Самый быстрый бросок Владлены – 105 километров в час, а самый высокий прыжок – 58 сантиметров, - отметили в пресс-службе ростовской мэрии.Стоит отметить, что Владлена Бобровникова почти всегда оказывается в числе спортсменок, которые попадают в сборную России. Ее часто признают лучшей по итогам матчей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 декабря 2020 года: число зараженных перевалило за 48,5 тысяч человекМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 24 декабря (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!