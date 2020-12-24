24 декабря, после недавнего заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, глава региона Василий Голубев утвердил новые ограничительные меры. Еще накануне сообщалось, что, возможно, посещение ресторанов разрешат только тем, у кого есть справки об отсутствии ковида, то теперь понятно, что это – не предположение, а факт.Так, согласно подписанному губернатором постановлению в Ростовской области в период с 25 декабря по 14 января предприятия общественного питания, в том числе расположенные в гостиницах, смогут работать с 10:00 до 22:00. Ограничения по работе в остальное время не распространяются на те точки общепита, которые действуют на территории вокзалов, аэропортов, автозаправочных станций или являются ведомственными столовыми и предоставляют услуги общественного питания работникам предприятий. Исключение также по-прежнему действует для тех, кто занимается доставкой заказов, в том числе в номера гостиниц, и обслуживанием на вынос.При проведении корпоративов тоже придется учитывать новые правила.Так, к прежде действовавшим требованиям по минимальной площади помещения на каждого гостя и по максимальному числу гостей добавлено условие - всем посетителям иметь при себе свежий (не более 72 часов) отрицательный результат теста на коронавирус. Уточняется также, что тест может быть проведен любым из методов.Кроме того, введен запрет на проведение корпоративов в офисах. А еще работодателям запрещено проводить любые массовые развлекательные мероприятия с участием сотрудников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Усилить меры по предупреждению covid-19 предложил глава Роспотребнадзора Ростовской областиГлавный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что число заболевших коронавирусом превысило 48 тысяч человек, а декабрь выдался сложным в плане прироста заболеваемости.