Новые ограничения по COVID-19 в Ростове-на-Дону декабрь-январь 2020-2021: власти региона официально утвердили ограничительные меры, которые будут действовать с 25 декабря по 14 января.Так, на этот период будут закрыты все аквапарки в Ростове и Ростовской области. Запрещено проведение массовых мероприятий, в которых могут участвовать зрители. В частности, нельзя водить хороводы вокруг елок, устаивать уличные гулянья.Кинотеатры же работать будут, впрочем, как и театры.Что касается корпоративов, то о них многим, придется забыть. Дело в том, что посетить ресторан участникам корпоративов можно будет только со свежей справкой об отрицательном тесте на коронавирус. Тест должен быть сделан не позднее 72 часов до праздничного вечера.В офисах устраивать корпоративы также запретили.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 31 декабря выходным днемЗа это дончанам придется поработатьЖителям Ростовской области не придется выходить на работу в последний день уходящего года - 31 декабря. Соответствующий документ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев утром в четверг, 24 декабря.Вместо этого дончанам придется отработать положенные часы в эту субботу, 26 декабря.