Юрий Кобзев, который 21 декабря был назначен губернатором Ростовской области Юрием Голубевым на пост министра здравоохранения Ростовской области, заразился коронавирусом.Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, болезнь у нового министра протекает в легкой форме. Чиновник работает в карантинном режиме.Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов», Юрий Кобзев занял кресло министра на днях, после перестановок и назначений в областном правительстве.С 2010 года он работал главным врачом таганрогского консультационно-диагностического центра, а с 2014-го – главврачом городской БСМП в Таганроге.Отметим, что до этого назначения долгое время пост министра здравоохранения региона занимала Татьяна Быковская. Она заняла эту должность в 2004 году. В конце октября Татьяна Юрьевна ушла на пенсию. Произошло это на фоне \\"кислородного\\" скандала в одном из ковидных госпиталей Ростова-на-Дону. Следственные органы в настоящее время проводят расследование по данному ЧП.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый глава минздрава Ростовской области: что о нем известноГубернатор Василий Голубев назначил нового главу минздрава Ростовской областиНовый глава минздрава Ростовской области: что о нем известно. В понедельник, 21 декабря, донской губернатор Василий Голубев утвердил новый состав регионального правительства. Известно, что был назначен министр здравоохранения Ростовской области. Ведомство возглавил 48-летний Юрий Кобзев. До этого региональным минздравом около 16 лет руководила Татьяна Быковская. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Юрий Викторович родился в Таганроге. Его отец - авиаконструктор, один из создателей авиационных комплексов Ту-142МР и А-50 и самолетов-амфибий А-40, Бе-200.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.