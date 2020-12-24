Из Ростова в Симферополь сегодня утром несколькими рейсами отправили военный госпиталь и десятки тонн оборудования и медикаментов.Мобильный госпиталь и военных медиков переправили в Симферополь на транспортных самолетах Ил-76. Погрузку оборудования военные вели всю прошедшую ночь, первый рейс отправился в Крым около шести утра. В течение трех часов с полосы ростовского военного аэродрома взлетели еще три борта.Госпиталь предназначен для лечение пациентов с заболеваниями, вызванными новой коронавирусной инфекцией, рассказали в департаменте информации минобороны. Мобильная больница включает приемное отделение, реанимацию и инфекционное отделение. Минобороны направило госпиталь в Симферополь по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова. Ожидается, что такой же госпиталь начнет работу и в Ялте, пояснили в пресс-службе министерства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.