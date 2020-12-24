Сейчас множество ростовчан, у которых обнаружили коронавирус, считают, что подхватили инфекцию в общественном транспорте. В мэрии заявляют, что пытаются снизить риск заражения за счет регулярной дезинфекции.Теперь, по словам чиновников, обработка общественного транспорта происходит по 5-7 раз в сутки. Пассажирские салоны обрабатываются смесью специальных растворов, созданных на основе хлора, мыла и спирта. Поручни, ручки дверей и пассажирские кресла тщательно обрабатываются дезинфицирующими салфетками или растворами.- В пунктах дезинфекции на территории автотранспортных предприятий регулярно проводится проветривание, влажная уборка салона и профилактическая дезинфекция, - рассказали в ростовской мэрии.Работы по дезинфекции транспорта контролируют сотрудники департамента транспорта. Они создали мобильную группу, которая проводит проверки.Эпидемическая обстановка в донской столице и на территории Ростовской области остается напряженной. Людей просят обязательно носить маски в транспорте. Это правило относится как к пассажирам, так и к водителям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 декабря 2020 года: за сутки коронавирус выявили почти у 400 человекМедики ведут напряженную борьбу с пандемией (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.